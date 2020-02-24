В рабочей группе рассказали о рассмотрении поправок к Конституции

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Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» рассказал о рассмотрении изменений в основной закон.
В рабочей группе рассказали о рассмотрении поправок к Конституции
  • РИА Новости

По его словам, интерес общества к этой теме оказался чрезвычайно высоким, а число поступающих предложений столь большим, что пришлось дважды продлевать срок представления поправок.

Как предполагается, сообщил парламентарий, приём поправок завершится 2 марта, после чего соответствующий законопроект будет выноситься на второе чтение.

«На сегодняшний день в комитет поступило 266 поправок, а их общее количество с учётом предложений в рабочей группе — около 600», — сказал он.

Как отметил Крашенинников, к настоящему времени комитет Думы уже рассмотрел поправки в четыре главы Конституции — это главы 4, 5, 6 и 7, посвящённые президенту, правительству, Федеральному собранию, а также судебной власти и прокуратуре.

Ранее Крашенинников сообщил, что в комитет Госдумы поступило 262 официально оформленных предложения о поправках к Конституции.

Как отмечали в Кремле, большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях.

23 января Госдума одобрила соответствующий президентский проект в первом чтении.

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