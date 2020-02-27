Комитет Госдумы отклонил поправку о явке на голосование по Конституции

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал поправку о 50%-ном пороге явки для признания общероссийского голосования по изменениям в Конституции России состоявшимся.

Как информирует РИА Новости, автором отклонённой в четверг, 27 февраля, поправки выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«Общероссийское голосование признаётся соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нём приняли участие более половины участников общероссийского голосования, внесённых в списки участников общероссийского голосования», — говорилось в тексте поправки.

Как сообщалось, в ходе заседания комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля.