Комитет Госдумы отклонил поправку о явке на голосование по Конституции
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости, автором отклонённой в четверг, 27 февраля, поправки выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
«Общероссийское голосование признаётся соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нём приняли участие более половины участников общероссийского голосования, внесённых в списки участников общероссийского голосования», — говорилось в тексте поправки.
Как сообщалось, в ходе заседания комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля.