В Кремле подтвердили согласие Путина по дате голосования о Конституции

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля. Такое предложение ранее было выдвинуто сопредседателем рабочей группы по Конституции Андреем Клишасом.

РИА Новости