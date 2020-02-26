В Кремле подтвердили согласие Путина по дате голосования о Конституции
- РИА Новости
«Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Клишас предложил Путину провести голосование 22 апреля. Как отметил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, президент согласился с предложением.
25 февраля на рассмотрение профильного комитета Госдумы были внесены поправки в законопроект о внесении изменений в Конституцию.
По заявлению Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.