В Кремле подтвердили согласие Путина по дате голосования о Конституции

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В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля. Такое предложение ранее было выдвинуто сопредседателем рабочей группы по Конституции Андреем Клишасом.
В Кремле подтвердили согласие Путина по дате голосования о Конституции
  • РИА Новости

«Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Клишас предложил Путину провести голосование 22 апреля. Как отметил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, президент согласился с предложением.

25 февраля на рассмотрение профильного комитета Госдумы были внесены поправки в законопроект о внесении изменений в Конституцию. 

По заявлению Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.

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