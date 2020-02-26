«Президент поддержал предложение»: Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, депутат Павел Крашенинников. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сообщается, что день голосования будет оплачиваемым выходным. Выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 числа начинается священный для мусульман месяц Рамадан, пояснили в рабочей группе.

Президент РФ Владимир Путин согласился провести общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России 22 апреля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, занимающейся разработкой изменений к основному закону, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Владимир Владимирович только что согласился с этим, поэтому мы исходим из этого», — сказал депутат, отметив, что этот день будет сделан оплачиваемым выходным.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как отметил сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас в ходе встречи с Путиным, выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 числа начинается священный для мусульман месяц Рамадан, в связи с чем 22 апреля — это «оптимальная дата».

В ходе встречи глава государства сообщил, что в общей сложности предложено свыше 900 проектов поправок в Конституцию.

«Знаю, что работа идёт очень активно. По имеющимся у меня данным (сейчас вы скажете об этом, наверное) уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам», — сказал Путин.

При этом на встрече поднимались вопросы, касающиеся проведения голосования. Клишас предположил, что некоторые из поправок, касающиеся полномочий органов власти, могут вступить в силу, когда будут избраны новые составы Госдумы, Совфеда, а также президент.

Однако глава государства отметил, что в ходе голосования также будет поставлен вопрос об изменении полномочий уже действующих органов власти.

«Если мы выходим на общероссийское голосование, то тогда граждане (а они являются источником государственной власти), если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, — отметил Путин. — И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования».

РИА Новости

© Максим Блинов

«Нужно выстраивать политику по повышению доходов людей»

Вопросы защиты суверенитета России и предоставления гражданам социальных гарантий стали основными в ходе обсуждения. Владимир Путин анонсировал, что в Конституции будет прописана ориентация государства на повышение доходов населения. Таким образом, по его словам, будет обеспечен социальный характер работы властей.

«Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, — это востребовано и не может быть не поддержано», — подчеркнул президент.

В частности, Путин одобрил предложение внести в Конституцию пункт о доступности медицинской помощи для россиян. Говоря об инициативе прописать обязанность государства своевременно индексировать потребительскую корзину, президент предложил сформулировать её как закон.

«В федеральных законах надо просто прописать более чётко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в Конституции, сейчас я не могу сказать», — отметил глава государства.

Вопросы суверенитета

На встрече был поднят вопрос о передаче Конституционному суду России права не исполнять решения международных судебных инстанций, которые противоречат публичному праву РФ. Путин поддержал это предложение. По его словам, оно относится к вопросам защиты суверенитета.

«Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела», — сказал президент.

Другим предложением, поддержанным Путиным и относящимся к вопросам суверенитета, была инициатива запретить претендующим на высокие государственные посты владеть активами за пределами России.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, при наличии средств в иностранных банках или недвижимости за рубежом появляется возможность третьих лиц оказывать давление. Речь идёт, в частности, о министрах, сенаторах и губернаторах.

«Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо», — подчеркнул Путин.