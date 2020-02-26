Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам к Конституции

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Российский президент Владимир Путин заявил, что уже поступило около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию.
Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства», — отметил российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Путин подчеркнул, что предложения поступают от разных лиц и посвящены различным темам.

Ранее в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки о голосовании по Конституции.

Согласно опубликованным результатам опроса ВЦИОМ, 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

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