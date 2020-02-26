Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства», — отметил российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.
Путин подчеркнул, что предложения поступают от разных лиц и посвящены различным темам.
Ранее в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки о голосовании по Конституции.
Согласно опубликованным результатам опроса ВЦИОМ, 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.