В рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции

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Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В рабочей группе рассказали о деталях голосования по Конституции
  • РИА Новости

«Общественная палата будет глобальным оператором этой истории», — сказал он РБК.

По его словам, обсуждалось и то, что «соглашения будут заключены и с Ассоциацией юристов, и с другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей».

Планы регламентировать наблюдение от Общественной палаты также подтвердил изданию сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников.

Примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать подобным образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?», а напротив неё будут две графы: «да» и «нет», отметил депутат.

Сам вопрос, который вынесут на голосование, будет утверждён указом президента о назначении общероссийского голосования, подчёркивает издание.

17 февраля Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.

Изначально предполагалось, что поправки будут принимать до 14 февраля.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас также заявил, что день общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет выходным, но не за счёт других нерабочих и праздничных дней.

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