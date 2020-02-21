Минфин сообщил, сколько денег выделят на голосование по Конституции

На общероссийское голосование по поправкам к Конституции планируют выделить не менее 14,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

«С учётом инфляции объём финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования в 2020 году, не может быть меньше 14 млрд 816 млн 300 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что день общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет выходным, но не за счёт других нерабочих и праздничных дней.

11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля, среда.

Подробнее о подготовке — в материале RT.