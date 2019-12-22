Новый путь на полуостров: Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

23 декабря Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства пообщается с рабочими и руководителями строительной отрасли. В этот же день из Санкт-Петербурга отправится первый пассажирский поезд в Севастополь, а 24 декабря — из Москвы в Симферополь. Первый состав пересечёт Керченский пролив 25 числа.

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября начались динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части моста. В частности, по мосту начали курсировать специальные грузовые составы. Кроме того, строители протестировали архитектурную подсветку главной арки, которая после полноценного запуска в ночное время будет представлять собой российский триколор.

18 декабря Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. По результатам прошедших в декабре последних выездных проверок ведомство выдало заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

До этого, 8 ноября, стартовала продажа билетов на поезда в Крым. В пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга уже было продано 50 тыс. билетов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. 25 декабря первый пассажирский поезд пересечёт Керченский пролив.

Автомобильная часть моста была открыта ещё в мае 2018 года. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия, первым проехав по мосту за рулём КамАЗа. Тогда российский лидер отметил, что ему понравилось качество дорожного покрытия Крымского моста.

«Всё удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая современная... асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится», — сказал Путин.

Он также поздравил строителей, назвав открытие моста историческим днём и заявив, что «люди мечтали построить его ещё при царе-батюшке». Кроме того, Путин осмотрел Единый центр управления дорожным движением, сотрудники которого отслеживают ситуацию на Крымском мосту. Здесь же обрабатываются данные о состоянии инженерных конструкций: опор, пролётных строений, арок и других элементов сооружения.

Напомним, за полтора года работы по мосту проехали более 8 млн автомобилей, наивысшая интенсивность движения была зафиксирована в августе 2019-го.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста станет одним из важнейших событий в текущем году.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Крымский мост — не просто уникальный объект, а символ возвращения Севастополя и Крыма в состав России, «символ нового исторического этапа в жизни полуострова».

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В свою очередь, в Совфеде заявили, что открытие моста — долгожданное событие для всех жителей страны, особенно тех, кому не подходят путешествия по воздуху или автотранспортом. Как уточнил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, железнодорожная ветка откроет дополнительные возможности для путешественников и позволит Крыму уже через несколько лет стать ведущим курортным регионом России. Также в Совфеде добавили, что мост будет способствовать созданию новых торговых путей.

Также руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что открытие Крымского моста позволило сделать отдых на полуострове более дешёвым, так как передвижение на автомобильном транспорте — один из самых экономичных способов для путешествия.

Сафонов добавил, что мост способствует развитию Крыма и повышает инвестиционную привлекательность региона.

Крымский мост общей протяжённостью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через Керченский пролив. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией. Президент Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу возвести транспортный переход через Керченский пролив в марте 2014 года, после присоединения Крыма к России в результате прошедшего на полуострове референдума.