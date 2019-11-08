В Совфеде рассказали о преимуществах запуска железной дороги в Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

По его мнению, это долгожданное событие для всех жителей страны — особенно для тех, кому не подходят путешествия по воздуху или автотранспортом. При этом железнодорожная ветка не составит конкуренцию самолётам или автомобилям, а, напротив, откроет дополнительные возможности для путешественников, убеждён Цеков.

Он полагает, что уже через несколько лет железная дорога позволит стать Крыму ведущим курортным регионом России. Кроме того, она будет способствовать открытию новых торговых путей.

«Железнодорожная часть моста возвращает Крыму статус российского полуострова — де-факто мы были долгое время отрезаны от материковой части страны. Она существенно оживит торговлю — товары крымских предприятий крупными партиями доставлять в российские регионы будет куда удобнее. Равно как и товары из разных частей страны для продажи в Крыму. Поезд — самый дешёвый вид грузоперевозок, так что новая логистика выгодно изменит и цены», — заявил сенатор.

По его словам, с помощью железнодорожного сообщения Крым получил ещё одну возможность для динамического развития.

Ранее в железнодорожных кассах Севастополя рассказали изданию «Новый Севастополь» о темпах продаж билетов на поезда через Керченский пролив.