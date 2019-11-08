В Севастополе рассказали о темпах продаж билетов на поезда через Керченский пролив

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В Севастополе рассказали, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив, сообщает «Новый Севастополь».
В Севастополе рассказали о темпах продаж билетов на поезда через Керченский пролив
  • © страница инфоцентра «Крымский мост»
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«На 10:00 мы продали по Севастополю 32 билета (на новые поезда) на 122 634 рубля. Люди стоят, но очередь небольшая. Работают две кассы, кассиры справляются», — рассказала заведующая билетными кассами железнодорожного вокзала Севастополя Наталья Задорожняя.

Ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года.

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