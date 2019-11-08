Началась продажа билетов на поезда в Крым

Короткая ссылка
RT
Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года. Об этом завили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая станет оператором таких перевозок.
Началась продажа билетов на поезда в Крым
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Продажи открыты. Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», а также в железнодорожных кассах по всей стране», — приводит РИА Новости сообщение.

Также стали доступны продажи ж/д билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург во всех железнодорожных кассах на полуострове, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

«Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября. Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей. 

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить