Началась продажа билетов на поезда в Крым

Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года. Об этом завили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая станет оператором таких перевозок.

«Продажи открыты. Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», а также в железнодорожных кассах по всей стране», — приводит РИА Новости сообщение.

Также стали доступны продажи ж/д билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург во всех железнодорожных кассах на полуострове, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

«Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября. Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.

Подробности — в материале RT.