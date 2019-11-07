Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября, сообщает оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс». Первые пассажирские поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.

Как отмечается, выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования «Таврия».

Из Петербурга первый состав отправится 23 декабря в 14:00, а из Москвы — 24 декабря в 23:45.

Выбрать и купить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

Ранее сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца года.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, Крымская железная дорога должна работать как часы и единый комплекс.