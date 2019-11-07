Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Как отмечается, выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования «Таврия».
Из Петербурга первый состав отправится 23 декабря в 14:00, а из Москвы — 24 декабря в 23:45.
Выбрать и купить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.
Ранее сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца года.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, Крымская железная дорога должна работать как часы и единый комплекс.