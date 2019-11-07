«Начнём перевозки в доступном для пассажиров сегменте»: названа стоимость билетов на поезда в Крым

Начальная стоимость билетов на поезда в Крым составит 3—3,5 тыс. рублей, заявила компания-перевозчик. Приобрести их можно будет уже 8 ноября. В конце декабря поезда начнут курсировать по двум направлениям: Москва—Симферополь и Санкт-Петербург—Севастополь. Эксперты отметили, что с началом движения поездов в Крым будет поставлена точка в транспортной интеграции полуострова в состав России. По мнению аналитиков, открытие железнодорожного движения откроет путь к новым рекордам по количеству туристов, посещающих Крым.

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и через Интернет. Компания также сообщает, что в декабре начнутся перевозки пассажиров по двум ключевым маршрутам в крымском направлении: Москва—Симферополь и Санкт-Петербург—Севастополь.

Начальная стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 руб. Цена будет формироваться динамически в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

«Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей», — пояснили в компании.

«Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнём перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта», — заявил генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Примечательно, что на момент написания материала сайт перевозчика работал с перебоями от наплыва посетителей.

Как рассказали в «Гранд Сервис Экспрессе», из Москвы в Симферополь будут следовать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Старт на этом направлении состоится 24 декабря в 23:45. За 33 часа в пути поезд преодолеет дистанцию в 2009 км.

В свою очередь, из Санкт-Петербурга в Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав направится по этому маршруту 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Расстояние в 2741 км поезд пройдёт за 43,5 часа.

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Отметим, что о выборе оператора пассажирских железнодорожных перевозок стало известно 1 ноября. В Минтрансе России заявили, что с инициативой выступила сама компания.

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутов Москва—Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля», — сообщается на сайте ведомства.

Комментируя предстоящий запуск поездов в Крым, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что для полноценной работы транспортной системы в ней должны быть железные дороги.

«Это важно и для транспортировки грузов, и для комфортной, доступной перевозки пассажиров», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Кроме того, он упомянул политический аспект успешной работы пути в Крым, напомнив о позиции Украины по отношению к мосту.

«Мы все помним, сколько писали украинские СМИ, что моста не существует, он нарисован, он развалится или уже появились трещины. Всем критикам и скептиками мы показали, на что способна Россия», — заключил парламентарий.

«Это в корне меняет логистику»

Железнодорожная часть моста в Крым находится в финальной стадии постройки. В конце октября стало известно, что на переправе стартовали испытания тяжёлой нагрузкой железнодорожной части конструкции.

Суть проверки заключается в том, что по путям запускают специальные составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем. Общий вес состава составляет 2,4 тыс. тонн. В рамках испытаний применяются разные сценарии движения: товарные поезда разгоняют, они резко или плавно тормозят, либо поезда оставляют неподвижными в течение 15 минут.

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На фоне этого процесса специальные датчики снимают показания с опор и пролётных строений, а затем передают эту информацию в автоматизированную систему для обработки и хранения. Полученные при испытаниях данные сравниваются с показателями, заложенными при проектировании.

Автомобильная часть моста, в свою очередь, была открыта ещё в мае 2018 года. За полтора года работы по ней проехали 8 млн автомобилей. Наиболее интенсивное движение по мосту зафиксировано 12 августа 2019 года. Тогда по магистрали за 24 часа проехало 35 989 транспортных средств.

Вместе с тем растёт и туристический поток. С начала 2019 года в Крым приехали 6,87 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил в конце октября глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, больше всего гостей приезжают на полуостров из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Как отметил в беседе с RT крымский политолог Владислав Ганжара, открытие железнодорожной части моста — долгожданное событие для жителей полуострова. Эксперт уверен, что оно существенно повлияет на транспортную ситуацию в Крыму.

«Это в корне меняет логистику, которая сейчас есть на полуострове. Мы понимаем, что те инфраструктурные изменения, которые произошли за последние годы, помогли Крыму полностью поменяться. Завершением логистического узла вокруг полуострова станет открытие железнодорожной части моста», — сказал Ганжара.

Он выразил мнение, что теперь те, кто не мог приехать в Крым раньше, смогут воспользоваться железной дорогой и посетить полуостров. В свою очередь, самим жителям Крыма будет проще посетить другие регионы России.