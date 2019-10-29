В Ростуризме дали рекомендации по отдыху в России в межсезонье

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Николай Соколов
В Ростуризме рассказали RT, в каких регионах России можно отдохнуть в период межсезонья — в конце осени и в начале зимы.
В Ростуризме дали рекомендации по отдыху в России в межсезонье
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В первую очередь в Ростуризме порекомендовали россиянам посетить историко-культурные центры: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Владивосток или Нижний Новгород. В ведомстве отметили, что в такие города лучше отправляться на несколько дней, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности или попасть на гастрономические фестивали.

В межсезонье в целом, а также в период школьных каникул в частности специалисты рекомендуют обратить внимание на окрестности своего города: посетить местные парки, усадьбы, архитектурные комплексы. Например, жителям Москвы советуют побывать в Туле или Калуге.

Для укрепления иммунитета и повышения качества жизни стоит посетить оздоровительные курорты Краснодарского и Ставропольского краёв, а также озеро Байкал.

«Конечно же, хотелось бы отметить Крым. Проехаться по потрясающему Крымскому мосту, по дороге вдоль побережья с остановками в уютных кафе. Сейчас уже не так много отдыхающих, поэтому любая гостиница обойдётся в два раза дешевле, чем в сезон», — добавили в Ростуризме.

В ведомстве также напомнили, что в конце ноября открываются горнолыжные курорты Республики Алтай и Кемеровской области.

Для большого путешествия эксперты Ростуризма советуют Дальний Восток, в частности Сахалин. Там можно посмотреть мыс Великан, побережье Охотского моря. В главном городе региона — Южно-Сахалинске — более 300 ресторанов и баров, где можно попробовать местную кухню, рассказали в Ростуризме.

Любителям экстремальных дальних поездок рекомендуется посетить Камчатку и Курильские острова.

Интересующимся промышленным туризмом эксперты советуют посетить Самарскую область. Там сосредоточены более 20 известных промышленных объектов, например, пивоваренные заводы.

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