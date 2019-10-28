Названы самые востребованные направления отдыха россиян летом

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Турция, Италия и Польша признаны самыми востребованными направлениями отдыха россиян летом 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me.

«Первой в рейтинге стала Турция — по сравнению с весенним списком она взлетела сразу на шесть строчек вверх. При этом наибольший интерес россияне проявили к Средиземноморскому региону страны. На втором месте оказалась Италия; зимой и весной она возглавляла рейтинг», — говорится в сообщении.

Третью строчку в рейтинге заняла Польша. За ней следуют Испания и Германия. 

Исследователи отметили, что находившиеся ранее на восьмом месте рейтинга Соединённые Штаты в этот раз не попали в топ-20 самых популярных направлений.

Ранее НСН со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip сообщила, что среднестатистический турист из России больше всего любит ездить в Италию и Таиланд.

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