Названы самые востребованные направления отдыха россиян летом
«Первой в рейтинге стала Турция — по сравнению с весенним списком она взлетела сразу на шесть строчек вверх. При этом наибольший интерес россияне проявили к Средиземноморскому региону страны. На втором месте оказалась Италия; зимой и весной она возглавляла рейтинг», — говорится в сообщении.
Третью строчку в рейтинге заняла Польша. За ней следуют Испания и Германия.
Исследователи отметили, что находившиеся ранее на восьмом месте рейтинга Соединённые Штаты в этот раз не попали в топ-20 самых популярных направлений.
Ранее НСН со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip сообщила, что среднестатистический турист из России больше всего любит ездить в Италию и Таиланд.