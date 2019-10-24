Названы страны, где россияне отдыхают дольше всего
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Отпуска более двух недель российские туристы предпочитают проводить в Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, на Филиппинах и на Фиджи, в ЦАР и Камеруне.
На отдых от полутора до двух недель россияне отправляются в Китай, Египет, Японию, США и Черногорию.
На неделю туристы летят в Италию, Францию, Германию, Грецию и Португалию, а также в Гонконг, Макао и Гренаду.
Ранее НСН сообщала, что названы главные предпочтения российских туристов.