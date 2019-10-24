Названы страны, где россияне отдыхают дольше всего

Стали известны страны, где россияне отдыхают дольше всего. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на сервис Aviasales, аналитики которого изучили данные о бронировании авиабилетов в 2019 году.

Отпуска более двух недель российские туристы предпочитают проводить в Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, на Филиппинах и на Фиджи, в ЦАР и Камеруне.

На отдых от полутора до двух недель россияне отправляются в Китай, Египет, Японию, США и Черногорию.

На неделю туристы летят в Италию, Францию, Германию, Грецию и Португалию, а также в Гонконг, Макао и Гренаду.

Ранее НСН сообщала, что названы главные предпочтения российских туристов.