Опрос: 55% россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия

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Большинство россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса UFS.Travel.
Опрос: 55% россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия
  • Pixabay

По словам 55% респондентов, они сами организовывают поездки. Ещё 30% утверждают, что планированием их перемещений должен заниматься туроператор.

12% участников исследования отдают предпочтение путешествиям на автомобиле.

Кроме того, 58% россиян заявили, что испытывают тягу к приключениям. Каждую неделю отправляться в новые места готовы 10% опрошенных, раз в месяц — 14%, трижды в месяц — 11%. По словам 7%, одной поездки в год им достаточно.

Ранее НСН сообщала, что названы главные предпочтения российских туристов.

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