Названы самые выгодные направления для поездок в ноябрьские праздники

Стали известны самые бюджетные направления для путешествий в предстоящие ноябрьские праздники. RT ознакомился с данными рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством Biletix.

Самым выгодным направлением для путешествий за границу в предстоящие длинные выходные станет Минск. Авиабилеты туда-обратно (перелёт из Москвы) будут стоить от 6,2 тыс. рублей. На втором месте — Гюмри (Армения), от 11,5 тыс. рублей.

Также дешевле остальных зарубежных направлений станут Рига (Латвия) — от 12,2 тыс. рублей, Лейпциг (Германия) — от 13,2 тыс. рублей и Братислава (Словакия) — от 14,4 тыс. рублей за билеты на самолёт туда и обратно.

Также аналитики изучили цены на поездки внутри страны. Так, в число самых доступных внутренних направлений на предстоящие ноябрьские праздники с вылетом из Москвы туда-обратно входят поездки в Мурманск (от 5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (5,3 тыс. рублей), Казань (от 6,8 тыс. рублей), Краснодар (от 6,9 тыс. рублей) и Набережные Челны (7,2 тыс. рублей).

Для путешественников по России аналитики также уточнили цены на билеты на поезд.

В железнодорожных перевозках самыми доступными направлениями дальнего следования (из Москвы в одну сторону) на данный момент являются Ярославль (сидячий от 563 рублей), Орёл и Рязань (сидячий от 654 рублей), Курск (сидячий от 972 рублей), Нижний Новгород (плацкарт от 1,1 тыс. рублей) и Волгоград (плацкарт от 1,3 тыс. рублей).

В связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выезжать за границу.