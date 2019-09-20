Названы самые бюджетные для россиян направления осенних путешествий

Названы самые выгодные для россиян направления путешествий этой осенью. RT ознакомился с данными рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством Biletix.

Самым бюджетным зарубежным направлением до конца осени станет поездка из Москвы в Минск: авиабилеты туда-обратно обойдутся в 6,5 тыс. рублей.

Также будет выгодным путешествие в Ереван из Краснодара (6,6 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (7,2 тыс. рублей). За 8,5 тыс. рублей можно слетать из Москвы в греческий город Салоники.

Кроме того, от 9 тыс. до 15 тыс. рублей будут стоить билеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Рим, Прагу и Милан.

Что касается поездок по России, то дешевле всего — за 2,9 тыс. рублей — можно слетать из Калуги в Минеральные Воды и обратно.

Дешевле 5 тыс. рублей обойдутся и билеты из Москвы в Махачкалу, из Калуги в Сочи и из Краснодара в Санкт-Петербург.

Согласно данным Biletix, по сравнению с прошлым годом цены на билеты по некоторым направлениям значительно снизились. Так, заметнее всего — на 37% — подешевели билеты из Москвы в Калининград, на 29% — из Ростова-на-Дону в Москву и на 27% — из Москвы в Краснодар.

Ранее опрос показал, в каких странах хотели бы побывать россияне.