Россияне назвали желаемые для путешествий страны

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Александра Рыкова
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами аналитического центра НАФИ. С данными ознакомился RT.
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
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В Италию хотели бы поехать 9% россиян, во  Францию также 9%, в США и Турцию — по 7% граждан, Германию мечтают посетить 5%.  

В Великобритании, как и в Испании, хотели бы побывать 4% респондентов. 

Тех, кто предпочёл бы путешествие в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также Египет и другие страны Ближнего Востока, — по 3% на каждое направление. 

В меньшей степени россиян интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и Скандинавские страны (по 2%). 

Часть опрошенных (1%) заявили, что просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране. 

При этом, как свидетельствуют данные опроса, 9% респондентов вообще не желают выезжать за рубеж. 

В НАФИ также рассказали, что туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%) житель страны. Число путешествующих за рубеж оказалось в 2,5 раза меньше (8%). 

При этом уточняется, что чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (15%).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. 

Ранее данные Пограничной службы ФСБ России показали, что число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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