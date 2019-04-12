Опрос: россияне стали чаще выбирать активный отдых

Аналитический центр НАФИ выяснил, как изменились туристические предпочтения россиян за последний год. С результатами опроса ознакомился RT.

По сравнению с прошлым годом число россиян, которые предпочитают активный отдых (походы, катание на лыжах или сноуборде, охоту и рабалку), выросло на 7%.

В начале 2019 года такой вид туризма предпочитали 29% опрошенных. Активный отдых особенно популярен среди мужчин и молодых людей до 34 лет.

Также выросло число россиян, которые предпочитают пляжный отдых (с 34% до 43%).

Около трети опрошенных с высшим образованием любят познавательный туризм — экскурсии и путешествия по памятным местам.

Россияне старше 50 лет чаще остальных предпочитают отдых в санаториях, домах отдыха и пансионах. А респонденты старше 55 лет активнее высказываются за отдых на даче.

Как отметили в центре, «дома предпочитают отдыхать сельчане (37%) и рабочие (38%)».

«Каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно (29%), в два раза реже россияне обращаются к турагентам (14%). Чаще других самостоятельно планируют поездки молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (35—39%)», — говорится в исследовании.

В целом за последний год выросло число россиян, которые стали путешествовать — как внутри страны (с 26% до 38%), так и за границу (с 13% до 20%). Чаще остальных путешествуют респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Инициативный опрос НАФИ проводился в начале 2019 года. В нём приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 42 регионов страны.

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