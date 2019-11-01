В Керченском проливе прошли учения по охране Крымского моста
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Основной задачей участников учений стало налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, расположенных на территории Крыма.
В ходе учений росгвардейцы отработали подготовку и проведение спецопераций по предотвращению противоправных действий, в том числе на объектах водного транспорта. Кроме того, сотрудники Росгвардии приобрели дополнительные навыки по пресечению попыток незаконного проникновения и нападения на стратегические объекты.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что сотрудники севастопольского управления МЧС провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме.