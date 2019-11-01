В Керченском проливе прошли учения по охране Крымского моста

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Военнослужащие Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Керченском проливе прошли учения по охране Крымского моста
  • © пресс-служба Росгвардии

Основной задачей участников учений стало налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, расположенных на территории Крыма.

В ходе учений росгвардейцы отработали подготовку и проведение спецопераций по предотвращению противоправных действий, в том числе на объектах водного транспорта. Кроме того, сотрудники Росгвардии приобрели дополнительные навыки по пресечению попыток незаконного проникновения и нападения на стратегические объекты. 

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что сотрудники севастопольского управления МЧС провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме. 

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