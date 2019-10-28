В РСТ прокомментировали рекорд Крыма по числу туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал рекорд Крыма по числу туристов.
В РСТ прокомментировали рекорд Крыма по числу туристов
  • Reuters

«Думаю, что эти показатели совершенно обоснованные. В этом году показатель плюс 10% свидетельствует о том, что, во-первых, наблюдается высокая возвратность — более 70%, то есть люди, побывавшие в Крыму в прошлом году, возвращаются туда вновь», — заявил он.

По его словам, введение в строй Крымского моста позволит и в дальнейшем наращивать потоки.

Как считает Барзыкин, помимо логистической инфраструктуры, нужно развивать базу приёма, досуга, лечения, обслуживания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что регион с начала года посетили 6 млн 870 тыс. человек.

Как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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