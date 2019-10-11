В Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая

В Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая, сообщает «ПолитЭксперт».

Тему подняли в ходе недавней пресс-конференции по введению в Петербурге и Ленинградской области въездных электронных виз, возможность получить которые будет в том числе у граждан КНР.

Как заявил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, в Смольном понимают, что поток будет расти, поэтому намерены принять меры.

«Нам нужно качественно перерабатывать систему приёма китайских туристов, связанную с посещением культурных объектов», — сказал он.

Панкевич напомнил, что есть разные сегменты гостей из КНР — от массовых визитов до элитного уровня, и с каждым необходимо работать отдельно.

Он также отметил, что комитет занимается проработкой законодательной базы вместе с депутатами заксобрания. Одна из инициатив — прикреплять к каждой группе китайских туристов российского гида и сопровождающего.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюмень посетили более миллиона туристов за лето.