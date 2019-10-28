Крым поставил рекорд по числу туристов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что регион с начала года посетили 6 млн 870 тыс. человек, что на 10% превышает прошлогодний показатель.
Крым поставил рекорд по числу туристов
  • РИА Новости

«Напомню, что в 2018 году Крым посетили 6 млн 800 тыс. туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы», — написал Аксёнов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, «больше всего гостей традиционно приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов».

Также, как пишет глава региона, «по данным аналитиков сервисов онлайн-бронирования, рейс Москва — Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году».

«Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 млн 35 тыс. отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — добавил Аксёнов.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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