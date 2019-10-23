В Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что расширение номерного фонда позволит развить курортную отрасль региона.
В Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время доклада о программе развития республики на пять лет, передаёт РИА Новости Крым.

По его словам, решить задачу поможет совершенствование имеющегося номерного фонда, легализация малых отелей, строительство новых курортно-санаторных комплексов.

В рамках ФЦП до 2020 года будут строить пять туристических кластеров в Оленевке, Евпатории, Коктебеле, Саках и Курортном.

В 2020—2021 годах должно быть построено ещё два туристических сектора в Феодосийском и Сакском районах.

Аксёнов добавил, что отсрочка введения туристического сбора также поможет развитию отрасли.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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