В Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что расширение номерного фонда позволит развить курортную отрасль региона.

Об этом он рассказал во время доклада о программе развития республики на пять лет, передаёт РИА Новости Крым.

По его словам, решить задачу поможет совершенствование имеющегося номерного фонда, легализация малых отелей, строительство новых курортно-санаторных комплексов.

В рамках ФЦП до 2020 года будут строить пять туристических кластеров в Оленевке, Евпатории, Коктебеле, Саках и Курортном.

В 2020—2021 годах должно быть построено ещё два туристических сектора в Феодосийском и Сакском районах.

Аксёнов добавил, что отсрочка введения туристического сбора также поможет развитию отрасли.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.