В Крыму планируют построить пять туристических кластеров в рамках ФЦП
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- РИА Новости
Об этом он рассказал во время доклада о программе развития республики на пять лет, передаёт РИА Новости Крым.
По его словам, решить задачу поможет совершенствование имеющегося номерного фонда, легализация малых отелей, строительство новых курортно-санаторных комплексов.
В рамках ФЦП до 2020 года будут строить пять туристических кластеров в Оленевке, Евпатории, Коктебеле, Саках и Курортном.
В 2020—2021 годах должно быть построено ещё два туристических сектора в Феодосийском и Сакском районах.
Аксёнов добавил, что отсрочка введения туристического сбора также поможет развитию отрасли.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.