В Минтуризма Крыма определили самый популярный регион полуострова

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал, какому побережью Крыма отдают предпочтение отдыхающие.

«В этом году «выстрелило» западное побережье Крыма — свыше 45% отдыхающих выбрали именно его», — заявил Волченко.

Как сообщает РИА Новости Крым, министр предположил, что в первую очередь это связано с улучшенной, по сравнению с предыдущими годами, логистикой. По его словам, более 60% отдыхающих приезжают в Крым на автомобилях через Крымский мост. Далее туристы перемещаются по всему полуострову и в том числе посещают западный берег Крыма.

Ранее заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин прокомментировал НСН перспективу роста туристического потока в Крым после создания там игорной зоны.