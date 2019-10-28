В Минтуризма Крыма определили самый популярный регион полуострова
- РИА Новости
«В этом году «выстрелило» западное побережье Крыма — свыше 45% отдыхающих выбрали именно его», — заявил Волченко.
Как сообщает РИА Новости Крым, министр предположил, что в первую очередь это связано с улучшенной, по сравнению с предыдущими годами, логистикой. По его словам, более 60% отдыхающих приезжают в Крым на автомобилях через Крымский мост. Далее туристы перемещаются по всему полуострову и в том числе посещают западный берег Крыма.
Ранее заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин прокомментировал НСН перспективу роста туристического потока в Крым после создания там игорной зоны.