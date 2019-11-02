Нарастающий поток: по Крымскому мосту за полтора года работы проехало 8 млн машин

По Крымскому мосту почти за полтора года работы проехали 8 млн автомобилей, включая 103 тыс. автобусов и 795 тыс. грузовиков. Наивысшая интенсивность движения зафиксирована в августе 2019-го. Кроме того, мост позволил автовладельцам и перевозчикам, ранее использовавшим паромную переправу, сэкономить почти 26 млрд рублей. В республике отметили, что Крымский мост не только решает экономические и логистические задачи, но и стал символом полуострова.

С момента открытия движения по Крымскому мосту, которое состоялось 16 мая 2018 года, по нему проехало более 8 млн автомобилей. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Там также отметили, что эксплуатация магистрали ведётся в штатном режиме, а за бесперебойное функционирование автотрассы отвечают более 140 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.

«Восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков, проехали по Крымскому мосту почти за полтора года работы. Поток на полуостров менее чем на один процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наивысшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года и составила 1 млн автомобилей. При этом суточный рекорд пришелся на 12 августа — тогда по магистрали за 24 часа проехало 35 989 транспортных средств.

В инфоцентре добавляют, что чаще всего мост через Керченский пролив, помимо местных жителей и населения соседнего Краснодарского края, используют автотуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей.

«Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы (легковые и грузовые авто), с 16 мая 2018 года сэкономили почти 26 млрд рублей. За один рейс на пароме (от порта «Крым» до порта «Кавказ» или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля», — констатировали в инфоцентре «Крымский мост».

Также по теме Раскрывающийся потенциал: с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов С начала 2019 года в Крым приехали 6,87 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил...

«Крымский мост уже стал одним из эпизодов истории, которым гордится Россия»

Открытие Крымского моста в мае 2018 года разделило историю полуострова на два этапа — до и после, считает крымский политолог Владислав Ганжара.

«Конечно же, с точки зрения налаживания коммуникации, логистики, открытие Крымского моста было самым ожидаемым событием для нас. И за тот, по сути, небольшой период его работы по нему проехали миллионы автомобилей, граждан нашей страны и гостей полуострова. Крымчане без труда стали добираться до материковой части Российской Федерации, и, конечно, это логистическое решение, связанное с Крымским мостом, позволило Крыму в полной мере в прямом смысле этого слова перестать быть полуостровом, как это было с момента воссоединения с Россией», — заявил собеседник RT.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что примерно 6,8 млн человек отдохнули на курортах Крыма за девять месяцев 2019 года — это на 10% выше показателя за аналогичный период 2018-го. При этом ранее отмечалось, что 58% от общего числа туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Крымский мост решает не только экономические и логистические задачи, но и сам по себе стал популярным местом для любителей путешествий на автомобилях, заметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Это без преувеличения фундаментальный символ российского Крыма, и каждому хочется в какой-то мере прикоснуться к этому символу. Подобные стройки, что называется, на века, и поэтому наш мост стал уже одним из эпизодов истории, которым гордится страна. Так что у меня абсолютно не вызывает удивления, что люди сознательно вносят изменения в маршрут, чтобы проехать по Крымскому мосту», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Добавим, что в декабре запланировано открытие железнодорожной части Крымского моста. Оператором пассажирских перевозок станет компания «Гранд Сервис Экспресс». Сначала поезда будут курсировать по двум маршрутам: Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Вдобавок, ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовало расписание движения поездов через Крымский мост.

Согласно документу, путь из Москвы в Симферополь будет занимать 33 часа и пять минут, а из Санкт-Петербурга в Севастополь — 42 часа.

При этом в конце октября начались динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части моста. В частности, по мосту начали курсировать грузовые поезда-испытатели. Кроме того, строители протестировали архитектурную подсветку. После полноценного запуска в ночное время она будет представлять собой российский триколор.