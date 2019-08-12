«Для видимости в любую погоду»: на железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения
Специалисты испытали систему освещения железнодорожного перехода на мосту через Керченский пролив. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Для проверки был выбран километровый участок ближе к берегу Тамани, на котором на три часа включили почти 150 светильников.
«Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов», — сказал ведущий инженер технадзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера.
Отмечается, что осветительная система состоит из почти 2,5 тыс. светильников, расположенных на стойках с шагом от 13 до 16 метров. В сумме это даёт около 60 тыс. светодиодов, которые обладают энергосберегающими свойствами.
Система автоматизирована — она будет сама включаться в тёмное время суток (когда интенсивность солнечного света упадёт до 20 люксов) и отключаться по утрам. Впрочем, предусмотрена и возможность более точной, дистанционной настройки — из Центра управления производством Крымского моста.
В инфоцентре сообщили, что на данный момент установлены около 60% стоек с фонарями, которые монтируются по обеим сторонам путей. Отдельно подчёркивается, что характеристики светильников подбирались, исходя из климатических реалий.
«Световые приборы подобраны с учётом климатических особенностей региона: в Керченском проливе часто бывают штормы и туманы. Светильники — влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света — направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету», — говорится на сайте инфоцентра.
Также продолжается монтаж архитектурной подсветки на главном — фарватерном — участке моста. После запуска железной дороги она будет освещена в цвета российского флага. 18 июля в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что красные и синие диоды на железнодорожной и автомобильных арках уже установлены. Общая длина подсветки в виде триколора составит более километра.
«Акцент сместился на Крымский мост»
Отмечается, что до завершения строительства железнодорожной части Крымского моста ещё предстоит выполнить «большой комплекс работ». В частности, необходимо закончить устройство верхнего строения путей, установить шумозащитные экраны и очистные сооружения.
«Далее начнётся обустройство путей железнодорожной автоматикой — это устройства сигнализации, централизации и блокировки. Продолжается строительство зданий для службы эксплуатации», — сообщили в инфоцентре.
Стоит напомнить, что все рельсы на Крымском мосту были уложены 18 июля. Запуск первых пассажирских и грузовых поездов намечен на конец 2019 года. Автомобильная же часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года.
С начала его работы по мосту проехали около 6 млн автомобилей. Только в 2019 году, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, по мосту проехали свыше 2,5 млн авто.
«Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%. Это, в том числе, касается и курортной сферы», — сказал он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Аксёнова, ввод в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив благотворно сказался на туристической сфере региона. Так, благодаря ему, заполняемость мест размещения составляет до 80-90%, подчеркнул глава республики.
Согласно данным регионального Минтуризма на начало августа, общее число отдыхающих на полуострове с начала года превысило 4 млн человек, что на 11% выше показателей за аналогичный период 2018 года. При этом по Крымскому мосту въехали 58% от общего объёма туристического потока, сообщили в министерстве.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
По мнению зампредседателя правительства Ольги Голодец, этот показатель говорит о важности развития транспортной инфраструктуры.
«Из общего числа прибывших за первое полугодие 58% въехали в республику по Крымскому мосту. Это замечательно, и это ещё раз подчёркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной которая обеспечивает доступность курортов Крыма», — сказала она в ходе совещания по вопросам развития спорта, культуры и туризма полуострова.
Так, в 2018 году турпоток в Крым поставил рекорд за весь постсоветский период — полуостров посетили 6,8 млн человек. Однако, по словам главы республики Сергея Аксёнова рост турпотока в 2019-м ожидается до 7,1 млн человек. А председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее не исключал, что эта цифра может достичь и 7,5 млн туристов.