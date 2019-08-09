Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Как отмечается, рельсы, уложенные между двумя берегами, необходимы для рабочих составов строителей.
«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».
18 июля на Крымском мосту была завершена укладка рельсов. Две бригады, работавшие с разных концов сооружения, сомкнули железнодорожный путь.
Ожидается, что движение по железнодорожной части моста в Крым откроется 9—10 декабря.
Подробнее — в материале RT.