Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.

Как отмечается, рельсы, уложенные между двумя берегами, необходимы для рабочих составов строителей.

«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

18 июля на Крымском мосту была завершена укладка рельсов. Две бригады, работавшие с разных концов сооружения, сомкнули железнодорожный путь.

Ожидается, что движение по железнодорожной части моста в Крым откроется 9—10 декабря.

Подробнее — в материале RT.