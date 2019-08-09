Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

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Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Как отмечается, рельсы, уложенные между двумя берегами, необходимы для рабочих составов строителей.

«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

18 июля на Крымском мосту была завершена укладка рельсов. Две бригады, работавшие с разных концов сооружения, сомкнули железнодорожный путь.

Ожидается, что движение по железнодорожной части моста в Крым откроется 9—10 декабря.

Подробнее — в материале RT.

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