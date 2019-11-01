Названа компания-перевозчик пассажиров в поездах по мосту в Крым

Министерство транспорта России сообщило, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля», — говорится на сайте министерства.

В Минтрансе также заявили, что первые пассажиры отправятся поездом в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга до конца 2019 года, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

23 октября сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста начались испытания тяжёлыми железнодорожными составами.