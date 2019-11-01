Названа компания-перевозчик пассажиров в поездах по мосту в Крым

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Министерство транспорта России сообщило, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс».
Названа компания-перевозчик пассажиров в поездах по мосту в Крым
  • Pixabay

«Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля», — говорится на сайте министерства.

В Минтрансе также заявили, что первые пассажиры отправятся поездом в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга до конца 2019 года, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. 

23 октября сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста начались испытания тяжёлыми железнодорожными составами.

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