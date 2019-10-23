Начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста
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- РИА Новости
«Железнодорожные конструкции Крымского моста испытывают тяжёлой нагрузкой», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».
Отмечается, что проводятся динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части.
Уточняется, что приёмочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов.
Ранее сообщалось, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года.