Начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста

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Строители начали испытания тяжёлыми железнодорожными составами железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Железнодорожные конструкции Крымского моста испытывают тяжёлой нагрузкой», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что проводятся динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части.

Уточняется, что приёмочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов.

Ранее сообщалось, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года.

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