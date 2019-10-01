Более 700 тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за год

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Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту с момента открытия его автодорожной части. Об этом сообщает официальный сайт проекта строительства моста в Крыму.
Более 700 тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за год
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«723 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев... Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента открытия Крымский мост ввиду круглосуточного и бесплатного проезда позволил сэкономить транспортным компаниям более 14 млрд рублей.

Сообщается, что грузопоток в направлении Крыма примерно на 4% превысил краснодарский и составил почти 377 тыс. автомобилей.  

В сентябре на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 3 тыс. фур. В июле проездом по нему воспользовались более 73 тыс. автомобилей.

Как пишет «Крыминформ», за год трафик на автодорожной части моста превысил 7,65 млн легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов.

Ранее российские журналисты выполнили тестовый проезд по железнодорожной части Крымского моста.

11 сентября стало известно, что на Крымском мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.

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