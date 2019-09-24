Журналисты проехали по ж/д части Крымского моста в тестовом режиме

Российские журналисты выполнили тестовый проезд по железнодорожной части Крымского моста. Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, проезд занял около получаса.

«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года», — рассказал владелец компании «СГМ Мост», которая строит мост, Аркадий Ротенберг.

Как указал руководитель стройки Александр Островский, работы идут по графику, согласованному с генподрядчиком и заказчиком.

Ранее на железнодорожной части моста протестировали освещение: на три часа было включено около 150 светильников.

В начале августа в сети появились кадры с поездами на Крымском мосту. Строители, комментируя публикацию видео, отметили, что технологические поезда ходят по сооружению с 2018 года.

11 сентября рабочие начали устанавливать на мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.