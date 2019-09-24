Журналисты проехали по ж/д части Крымского моста в тестовом режиме
- @Krymsky_bridge
Как отмечается, проезд занял около получаса.
«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года», — рассказал владелец компании «СГМ Мост», которая строит мост, Аркадий Ротенберг.
Как указал руководитель стройки Александр Островский, работы идут по графику, согласованному с генподрядчиком и заказчиком.
Ранее на железнодорожной части моста протестировали освещение: на три часа было включено около 150 светильников.
В начале августа в сети появились кадры с поездами на Крымском мосту. Строители, комментируя публикацию видео, отметили, что технологические поезда ходят по сооружению с 2018 года.
11 сентября рабочие начали устанавливать на мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.