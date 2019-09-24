Журналисты проехали по ж/д части Крымского моста в тестовом режиме

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Российские журналисты выполнили тестовый проезд по железнодорожной части Крымского моста. Об этом информирует РИА Новости.
Журналисты проехали по ж/д части Крымского моста в тестовом режиме
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Как отмечается, проезд занял около получаса.

«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года», — рассказал владелец компании «СГМ Мост», которая строит мост, Аркадий Ротенберг.

Как указал руководитель стройки Александр Островский, работы идут по графику, согласованному с генподрядчиком и заказчиком.

Ранее на железнодорожной части моста протестировали освещение: на три часа было включено около 150 светильников.

В начале августа в сети появились кадры с поездами на Крымском мосту. Строители, комментируя публикацию видео, отметили, что технологические поезда ходят по сооружению с 2018 года.

11 сентября рабочие начали устанавливать на мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

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