На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

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Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«На километровом пилотном участке, ближе к Таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м. Степень освещённости путей в тёмное время суток проверили на соответствие проектным расчётам», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на железнодорожной части моста в общей сложности будет установлено около 2,5 тыс. светодиодных светильников.

В инфоцентре добавили, что монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%, при этом все световые приборы подобраны с учётом климатических особенностей региона.

Ранее строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту.

В июле «Крыминформ» сообщал, что строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту.

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