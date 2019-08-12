На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«На километровом пилотном участке, ближе к Таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м. Степень освещённости путей в тёмное время суток проверили на соответствие проектным расчётам», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на железнодорожной части моста в общей сложности будет установлено около 2,5 тыс. светодиодных светильников.

В инфоцентре добавили, что монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%, при этом все световые приборы подобраны с учётом климатических особенностей региона.

Ранее строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту.

В июле «Крыминформ» сообщал, что строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту.