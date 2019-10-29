КЖД перевезла более трёх миллионов пассажиров с начала года

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Крымская железная дорога перевезла более трёх миллионов пассажиров с начала 2019 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу КЖД.
КЖД перевезла более трёх миллионов пассажиров с начала года
  • РИА Новости

Это на 365 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2018-го.

«Увеличение количества перевезённых пассажиров связано с тем, что для их комфорта было разработано более удобное расписание движения электропоездов и удобные схемы подвязки составов для пересадки пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

Средняя дальность поездки одного пассажира составила 42,2 км.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в сентябре график движения по отправлению поездов выполнен на 99,8%, а по проследованию и прибытию — на 99,5%.

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