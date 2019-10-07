Более 2,7 млн пассажиров воспользовались услугами КЖД с начала года
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- РИА Новости
«В сентябре текущего года с железнодорожных станций и вокзалов дороги отправлены 312 тыс. пассажиров, что больше на 51 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 19,3%», — заявили в пресс-службе КЖД.
В сентябре график движения по отправлению поездов выполнен на 99,8%, по проследованию и прибытию — на 99,5%.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.