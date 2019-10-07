Катер «Комета» перевёз почти 40 тысяч пассажиров за курортный сезон в Крыму

Судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Средняя загрузка стандартного класса составила 81,6%, комфорт-класса — 88,3%.

«По маршруту Ялта — Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 20,6 тыс. пассажиров, что на 12,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь — Ялта», — рассказали в пресс-службе.

Тариф «Стандарт» приобрели 67% пассажиров, тариф «Комфорт» — 19%, тариф «Детский» — 14%.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил в июле более 873 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с показателем за июнь.