Катер «Комета» перевёз почти 40 тысяч пассажиров за курортный сезон в Крыму

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Судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Катер «Комета» перевёз почти 40 тысяч пассажиров за курортный сезон в Крыму
  • РИА Новости

Средняя загрузка стандартного класса составила 81,6%, комфорт-класса — 88,3%.

«По маршруту Ялта — Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 20,6 тыс. пассажиров, что на 12,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь — Ялта», — рассказали в пресс-службе.

Тариф «Стандарт» приобрели 67% пассажиров, тариф «Комфорт» — 19%, тариф «Детский» — 14%.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил в июле более 873 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с показателем за июнь.

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