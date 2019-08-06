Пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 27% в июле

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Международный аэропорт Симферополь обслужил в июле более 873 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с показателем за июнь. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.
Пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 27% в июле
  • РИА Новости

Ежедневно в аэропорту обслуживали около 100 воздушных судов.

Максимальное число рейсов было 29 июля — 216 взлётно-посадочных операций. Пик пассажиропотока отмечен 14 июля, когда аэропорт принял и отправил почти 31,4 тыс. человек.

«Общая положительная динамика роста пассажиропотока в аэропорту сохраняется. За семь месяцев 2019 года аэропорт принял и отправил более 2,8 млн пассажиров. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года», — отметили в пресс-службе.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в аэропорту Омска заявили о росте пассажиропотока на 30% за полгода.

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