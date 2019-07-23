В Омском аэропорту заявили о росте пассажиропотока на 30% за полгода
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Обслужено почти на 140 тыс. человек больше, чем годом ранее.
Наибольший прирост отмечен на региональных направлениях благодаря запуску новых маршрутов в Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару и Новосибирск — 148%.
Пассажиропоток в столичном направлении также показал рост за счёт увеличения количества рейсов до Москвы — на 29%.
Ранее портал Nation News сообщал, что власти Санкт-Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году.