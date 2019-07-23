В Омском аэропорту заявили о росте пассажиропотока на 30% за полгода

Пассажиропоток Омского аэропорта вырос на 30% за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу.

Обслужено почти на 140 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Наибольший прирост отмечен на региональных направлениях благодаря запуску новых маршрутов в Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару и Новосибирск — 148%.

Пассажиропоток в столичном направлении также показал рост за счёт увеличения количества рейсов до Москвы — на 29%.

Ранее портал Nation News сообщал, что власти Санкт-Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году.