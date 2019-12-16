Продано 50 тысяч билетов на поезда в Крым

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

РИА Новости

«У нас продано 50 тысяч билетов», — цитирует представителя компании ТАСС. Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил восхищение Крымским мостом. В Севастополе сообщили, что прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой стартует весной 2020 года. Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.