Продано 50 тысяч билетов на поезда в Крым
- РИА Новости
«У нас продано 50 тысяч билетов», — цитирует представителя компании ТАСС.
Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил восхищение Крымским мостом.
В Севастополе сообщили, что прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой стартует весной 2020 года.
Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.