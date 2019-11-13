Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой будет запущено весной 2020 года.
Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вчера я пригласил директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что более 17 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно по Керченскому мосту.

Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей. 

Подробности — в материале RT.

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