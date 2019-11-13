Более 17 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».
Отмечается, что в Крыму продано 3634 билета на первые поезда.
Как уточняется, их стоимость начинается от 2966 рублей.
11 ноября сообщалось, что на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно продано более 12 тыс. билетов.
8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые проследуют с материковой части России на полуостров через мост в конце декабря.