Более 17 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

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Более 17 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые пойдут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно по Керченскому мосту.
Более 17 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Отмечается, что в Крыму продано 3634 билета на первые поезда.

Как уточняется, их стоимость начинается от 2966 рублей.

11 ноября сообщалось, что на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно продано более 12 тыс. билетов.

8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые проследуют с материковой части России на полуостров через мост в конце декабря.

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