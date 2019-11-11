Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

Более 12 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно.

«В целом по России по состоянию на сегодняшнее утро продано 12 027 билетов», — цитирует ТАСС дирекцию по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Отмечается, что в Крыму продано 2344 билетов.

Ранее сообщалось, что на первые поезда, которые проследуют через Керченский пролив в Крым и обратно, продано более 10 тыс. билетов.

8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря.