Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
- РИА Новости
«В целом по России по состоянию на сегодняшнее утро продано 12 027 билетов», — цитирует ТАСС дирекцию по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».
Отмечается, что в Крыму продано 2344 билетов.
Ранее сообщалось, что на первые поезда, которые проследуют через Керченский пролив в Крым и обратно, продано более 10 тыс. билетов.
8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря.