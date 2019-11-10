Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
- РИА Новости
«Более 10 тыс. билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток», — приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что самым востребованным стал маршрут Москва — Симферополь. Наиболее активно билеты приобретают в железнодорожных кассах.
Продажи железнодорожных билетов в Крым начались 8 ноября. Приобрести проездные документы можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте компании-оператора.
Первый состав из Санкт-Петербурга отправится в Симферополь 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.
Подробнее — в материале RT.