Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

Более 5 тыс. билетов на первые поезда в Крым и обратно было реализовано за первые сутки продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Более 5 тыс. билетов на первые поезда в Крым и обратно приобретено за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов оформлено для детей», — приводит «Крыминформ» заявление.

В компании также отметили, что наиболее популярным стал маршрут Москва — Симферополь.

Продажи железнодорожных билетов в Крым начались 8 ноября. Приобрести проездные документы можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте компании-оператора.

Ранее сообщалось, что на территории России было реализовано 3,4 тыс. железнодорожных билетов в Крым.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.

Подробнее — в материале RT.