Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
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- РИА Новости
«Более 5 тыс. билетов на первые поезда в Крым и обратно приобретено за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов оформлено для детей», — приводит «Крыминформ» заявление.
В компании также отметили, что наиболее популярным стал маршрут Москва — Симферополь.
Продажи железнодорожных билетов в Крым начались 8 ноября. Приобрести проездные документы можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте компании-оператора.
Ранее сообщалось, что на территории России было реализовано 3,4 тыс. железнодорожных билетов в Крым.
Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.
Подробнее — в материале RT.