На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов

По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 мск было продано 2484 билета.

«Новый Севастополь» сообщал, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.