Билеты на поезда в Крым приобрели почти 2,5 тысячи пассажиров

Билеты в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив, по состоянию на 15:00 мск приобрели 2484 человека по России.

«По состоянию на 15:00 мск через кассы в Крыму продано 606 билетов на поезда, а в целом по стране — 2484 билета. Кассы работают без сбоев, всё в порядке», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. билетов реализовали за пять часов с начала их продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно.

«Новый Севастополь» сообщал, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.