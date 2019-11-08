В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

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RT
Более 1,5 тыс. билетов реализовали за пять часов с начала их продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно. Отмечается, что первая покупка билета на поезд из города на Неве в Севастополь зафиксирована в 08:01. Пассажир приобрёл его в мобильном приложении перевозчика. Продажи открылись 8 ноября в 08:00 мск.
В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Более 1,5 тыс. билетов продано за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив.

Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Как отмечали в компании «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей. 

Подробности — в материале RT.

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