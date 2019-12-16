Бывший депутат Рады рассказал о восхищении Крымским мостом

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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом и «проклинает 2014 год и бандеровскую власть Украины». Об этом он заявил в подписи к видео о мосте, размещённом на его YouTube-канале.
Бывший депутат Рады рассказал о восхищении Крымским мостом
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«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал он.

Также он заявил, что когда смотрит на видео, на котором запечатлён Крымский мост, то «восхищается и радуется», так как «такой красоты ещё не видел».

Ранее арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. Иллюминация была проверена в тестовом режиме на всей протяжённости моста, длина которого составляет более 18 км.

После запуска движения поездов по Крымскому мосту освещение будет работать каждую ночь.

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