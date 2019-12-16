Бывший депутат Рады рассказал о восхищении Крымским мостом
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«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал он.
Также он заявил, что когда смотрит на видео, на котором запечатлён Крымский мост, то «восхищается и радуется», так как «такой красоты ещё не видел».
Ранее арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. Иллюминация была проверена в тестовом режиме на всей протяжённости моста, длина которого составляет более 18 км.
После запуска движения поездов по Крымскому мосту освещение будет работать каждую ночь.